Türkiyə və Suriya təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edəcək
Region
- 11 oktyabr, 2025
- 17:17
Ankarada oktyabrın 12-də Türkiyə ilə Suriya arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, görüş çərçivəsində digər aktual məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılacaq.
Məlumata görə, görüşdə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan, milli müdafiə naziri Yaşar Güler və Milli Kəşfiyyat Təşkilatının (MİT) rəhbəri İbrahim Kalın, həmçinin onların suriyalı həmkarları iştirak edəcəklər.
