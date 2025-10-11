İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Türkiyə və Suriya təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edəcək

    Region
    • 11 oktyabr, 2025
    • 17:17
    Türkiyə və Suriya təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edəcək

    Ankarada oktyabrın 12-də Türkiyə ilə Suriya arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, görüş çərçivəsində digər aktual məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılacaq.

    Məlumata görə, görüşdə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan, milli müdafiə naziri Yaşar Güler və Milli Kəşfiyyat Təşkilatının (MİT) rəhbəri İbrahim Kalın, həmçinin onların suriyalı həmkarları iştirak edəcəklər.

    Türkiyə Suriya Təhlükəsizlik əməkdaşlıq
