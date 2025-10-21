Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Турция и Грузия будут сотрудничать в сфере здравоохранения

    21 октября, 2025
    Турция и Грузия будут сотрудничать в сфере здравоохранения

    Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу прибыл в Грузию с официальным визитом.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство здравоохранения страны, министр проведет встречи на высоком уровне в Тбилиси.

    Турецкую делегацию принимает с грузинской стороны министр здравоохранения Михеил Сарджвеладзе.

    В рамках двухдневного визита запланированы переговоры, направленные на укрепление сотрудничества в сфере здравоохранения, и подписание меморандума о взаимопонимании.

    Кроме того, запланированы встречи членов делегации с депутатами парламента Грузии и другими высокопоставленными лицами.

    Türkiyə və Gürcüstan səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq edəcək

