Турция и Грузия будут сотрудничать в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу прибыл в Грузию с официальным визитом.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство здравоохранения страны, министр проведет встречи на высоком уровне в Тбилиси.

Турецкую делегацию принимает с грузинской стороны министр здравоохранения Михеил Сарджвеладзе.

В рамках двухдневного визита запланированы переговоры, направленные на укрепление сотрудничества в сфере здравоохранения, и подписание меморандума о взаимопонимании.

Кроме того, запланированы встречи членов делегации с депутатами парламента Грузии и другими высокопоставленными лицами.