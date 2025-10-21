İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Türkiyə və Gürcüstan səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Region
    • 21 oktyabr, 2025
    • 10:21
    Türkiyə və Gürcüstan səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Türkiyənin səhiyyə naziri Kamal Memişoğlu rəsmi səfərlə Gürcüstana gəlib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu ölkənin Səhiyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, nazir öz müavini və səhiyyə departamentlərinin rəhbərləri ilə birlikdə Tbilisidə yüksək səviyyəli görüşlər keçirəcək.

    Türkiyə nümayəndə heyətinə Gürcüstan tərəfdən səhiyyə naziri Mixeil Sarjveladze ev sahibliyi edir.

    İkigünlük səfər çərçivəsində tərəflər arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəlmiş rəsmi danışıqlar aparılacaq və anlaşma memorandumu imzalanacaq.

    Bundan əlavə, nümayəndə heyətinin üzvlərinin Gürcüstan parlamentinin deputatları və digər yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşləri də planlaşdırılıb.

    Səfərin məqsədi Gürcüstan və Türkiyə arasında səhiyyə sistemləri arasında təcrübə mübadiləsini genişləndirmək, birgə layihələrin həyata keçirilməsini və tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasını müzakirə etməkdir.

    Gürcüstan səhiyyə Türkiyə

    Son xəbərlər

    10:38

    IMF: AMB-nin valyuta ehtiyatları bu ilin sonunda 11,9 milyard dollar olacaq

    Maliyyə
    10:35

    "Azərkosmos": Azərbaycan beynəlxalq peyk bazarında etibarlı tərəfdaş kimi tanınır

    İKT
    10:27

    Gümrü meri həbs edilib

    Region
    10:24

    Azərbaycanda Kosmik Aparatların İnkişafı Mərkəzinin tikintisinə başlanılacaq

    İKT
    10:23
    Foto

    Naxçıvanda bir sıra kənddaxili yollar yenidən qurularaq istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    10:21

    Türkiyə və Gürcüstan səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Region
    10:14

    Bakıda avtomobildə atasının qucağından sürüşən uşaq ölüb

    Hadisə
    10:13
    Foto

    "Qaradağ" GES-də 1 milyard kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal olunub

    Energetika
    10:12

    Ermənistan İstintaq Komitəsi: Gümrü meriyası yaxınlığında etiraz aksiyasında 33 nəfər saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti