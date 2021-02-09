Турция и Франция обсудили Карабах

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником президента Франции по внешней политике Эммануэлем Бонном

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником президента Франции по внешней политике Эммануэлем Бонном.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы двусторонних отношений, отношений между Турцией и ЕС, Восточное Средиземноморье, Карабах, конфликт в Сирии и Ливии.

Стороны отметили важность восстановления двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении и доверии.

Собеседники подчеркнули значимость принятия стратегических шагов для оживления отношений Турции с ЕС и сосредоточения на сотрудничестве.

Калын и Бонн согласились обновить миграционное соглашение и ускорить процесс подготовки новой дорожной карты.

Касаясь кризиса в Ливии, собеседники поприветствовали избрание членов временного правительства, которое будет руководить до назначенных на 24 декабря 2021 года выборов.

Калын и Бонн отметили важность оказания поддержки временного правительства для успешного завершения политического процесса в Ливии.