О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турция и Франция обсудили Карабах

Турция и Франция обсудили Карабах Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником президента Франции по внешней политике Эммануэлем Бонном
В регионе
9 февраля 2021 г. 23:13
Турция и Франция обсудили Карабах
Ибрагим Калын

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником президента Франции по внешней политике Эммануэлем Бонном.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы двусторонних отношений, отношений между Турцией и ЕС, Восточное Средиземноморье, Карабах, конфликт в Сирии и Ливии.

Стороны отметили важность восстановления двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении и доверии.

Собеседники подчеркнули значимость принятия стратегических шагов для оживления отношений Турции с ЕС и сосредоточения на сотрудничестве.

Калын и Бонн согласились обновить миграционное соглашение и ускорить процесс подготовки новой дорожной карты.

Касаясь кризиса в Ливии, собеседники поприветствовали избрание членов временного правительства, которое будет руководить до назначенных на 24 декабря 2021 года выборов.

Калын и Бонн отметили важность оказания поддержки временного правительства для успешного завершения политического процесса в Ливии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Fransa Dağlıq Qarabağı müzakirə etdi

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Повышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
ФотоПовышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
5 февраля 2021 г. 19:59
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
5 февраля 2021 г. 19:50
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
5 февраля 2021 г. 20:23
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
ФотоВ Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
7 февраля 2021 г. 12:15
Пожар в Baku Medical Plaza
ФотоПожар в Baku Medical Plaza
8 февраля 2021 г. 21:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi