Турция и Египет проводят первые за 13 лет военные учения
В регионе
- 22 сентября, 2025
- 19:32
Турция и Египет начали военные учения под названием "Море дружбы".
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, целью учений, проходящих в Восточном Средиземноморье, является развитие и укрепление двустороннего сотрудничества.
Совместные учения продлятся 4 дня.
Отмечается, что это первые военные учения между Турцией и Египтом за последние 13 лет.
