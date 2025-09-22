Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Турция и Египет проводят первые за 13 лет военные учения

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 19:32
    Турция и Египет проводят первые за 13 лет военные учения

    Турция и Египет начали военные учения под названием "Море дружбы".

    Как сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​турецкие СМИ, целью учений, проходящих в Восточном Средиземноморье, является развитие и укрепление двустороннего сотрудничества.

    Совместные учения продлятся 4 дня.

    Отмечается, что это первые военные учения между Турцией и Египтом за последние 13 лет.

    Турция Египет военные учения "Море дружбы"
    Türkiyə ilə Misir arasında 13 ildən sonra ilk hərbi təlimlər keçirilir

    Последние новости

    20:24

    Chevron инвестирует $130 млн в подготовку кадров в Казахстане

    В регионе
    20:17

    МИД Ирана: "Евротройка" должна выбрать четкую стратегию отношений с Тегераном

    В регионе
    20:12

    Абдулла Аль-Суири: Генпланы азербайджанских городов дадут стимул для инвестиций и туризма

    Туризм
    20:03
    Фото

    Около Бакинского олимпийского стадиона возникли пробки из-за ДТП

    Происшествия
    19:52

    Президент Сирии заявил о намерении налаживать отношения со всеми странами

    Другие страны
    19:45
    Фото

    Sea Breeze Resort начинает сотрудничество с гостиничными и медицинскими сетями

    Туризм
    19:40

    Глава МИД Британии заявила о риске прямого столкновения НАТО с Россией

    Другие страны
    19:32

    Турция и Египет проводят первые за 13 лет военные учения

    В регионе
    19:29
    Фото

    Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой мирный процесс с Арменией

    Внешняя политика
    Лента новостей