Турция и Египет проводят первые за 13 лет военные учения

Турция и Египет начали военные учения под названием "Море дружбы".

Как сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​турецкие СМИ, целью учений, проходящих в Восточном Средиземноморье, является развитие и укрепление двустороннего сотрудничества.

Совместные учения продлятся 4 дня.

Отмечается, что это первые военные учения между Турцией и Египтом за последние 13 лет.