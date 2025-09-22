Türkiyə ilə Misir arasında 13 ildən sonra ilk hərbi təlimlər keçirilir
Region
- 22 sentyabr, 2025
Türkiyə ilə Misir arasında "Dostluq dənizi" adlı hərbi təlimlər başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Şərqi Aralıq dənizində baş tutan təlimin məqsədi tərəflər arasında ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı və qarşılıqlı əməkdaşlığı gücləndirməkdir.
Sentyabrın 22-də başlayan təlimlər dörd gün davam edəcək.
Bildirilib ki, bu, 13 ildən sonra Türkiyə ilə Misir arasında ilk hərbi təlimdir.
