İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Türkiyə ilə Misir arasında 13 ildən sonra ilk hərbi təlimlər keçirilir

    Region
    • 22 sentyabr, 2025
    • 19:25
    Türkiyə ilə Misir arasında 13 ildən sonra ilk hərbi təlimlər keçirilir

    Türkiyə ilə Misir arasında "Dostluq dənizi" adlı hərbi təlimlər başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Şərqi Aralıq dənizində baş tutan təlimin məqsədi tərəflər arasında ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı və qarşılıqlı əməkdaşlığı gücləndirməkdir.

    Sentyabrın 22-də başlayan təlimlər dörd gün davam edəcək.

    Bildirilib ki, bu, 13 ildən sonra Türkiyə ilə Misir arasında ilk hərbi təlimdir.

    Türkiyə Misir Hərbi təlim
    Турция и Египет проводят первые за 13 лет военные учения

    Son xəbərlər

    20:23

    Suriya Prezidenti bütün ölkələrlə münasibətləri yaxşılaşdırmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:06

    Moldovada iğtişaşlara hazırlaşmaqda şübhəli bilinən 74 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Abdullah Alsuiry: "Azərbaycan şəhərlərinin baş planları investisiyalara və turizmə təkan verəcək"

    Turizm
    19:46
    Foto

    Bakı Olimpiya Stadionunun yaxınlığında qəza olub, yolda sıxlıq yaranıb

    Hadisə
    19:38
    Foto

    Cəlilabadda ət satışı məntəqəsində normativ tələblər pozulub

    Sağlamlıq
    19:36

    "Masdar" Azərbaycanda BOEM layihələrinə 1,2 milyard dollar sərmayə qoyacaq

    Energetika
    19:34

    Tokayev "Chevron"un rəhbəri ilə Orta Dəhliz vasitəsilə karbohidrogen tədarükünü müzakirə edib

    Region
    19:30
    Foto

    "Sea Breeze Resort" beynəlxalq otel və səhiyyə şəbəkələri ilə əməkdaşlığa başlayır

    Turizm
    19:30

    "Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən 3 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti