О нас
Аудио новости

Турция готова направить корабль для эвакуации украинских военных с "Азовстали"

Турция готова направить корабль для эвакуации украинских военных с "Азовстали" Турция готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
В регионе
14 мая 2022 г. 20:17
Турция готова направить корабль для эвакуации украинских военных с Азовстали

Турция готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Reuters заявил официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы готовы... Наш корабль готов отправиться в путь и доставить раненых солдат и других гражданских в Турцию", - сказал Калын.

Согласно плану Анкары, эвакуированных по суше отправят в порт Бердянска, где их заберет турецкое судно и доставит в Стамбул. По словам представителя Эрдогана, он лично обсуждал это предложение с Владимиром Зеленским, оно "остается на столе", однако Москва на него не согласилась.

Калын отмечает, что этот план - один из ряда предложений по прекращению огня и эвакуации. По мнению советника, он может быть осуществлен, но Анкара ждет окончательного решения Москвы и Киева.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
14 мая 2022 г. 20:52
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
14 мая 2022 г. 19:30
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
13 мая 2022 г. 15:22
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений
12 мая 2022 г. 14:48
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49
С будущего месяца начнется сертификация учителей
С будущего месяца начнется сертификация учителей
12 мая 2022 г. 12:37
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
11 мая 2022 г. 21:48
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
11 мая 2022 г. 16:55
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi