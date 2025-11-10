Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Туфан Эрхюрман совершит первый визит в Турцию

    В регионе
    • 10 ноября, 2025
    • 17:44
    Туфан Эрхюрман совершит первый визит в Турцию

    Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман совершит свой первый зарубежный визит в Турцию.

    Как сообщает Report, об этом написал в своем аккаунте в социальной сети "X" руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран.

    По его словам, Туфан Эрхюрман совершит официальный визит в Турцию 13 ноября по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Согласно информации, в ходе встреч в рамках визита будут обсуждены все аспекты отношений между Турцией и Турецкой Республикой Северного Кипра.

    Tufan Erhürman ilk səfərini Türkiyəyə edəcək

