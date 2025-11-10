Туфан Эрхюрман совершит первый визит в Турцию
В регионе
- 10 ноября, 2025
- 17:44
Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман совершит свой первый зарубежный визит в Турцию.
Как сообщает Report, об этом написал в своем аккаунте в социальной сети "X" руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран.
По его словам, Туфан Эрхюрман совершит официальный визит в Турцию 13 ноября по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Согласно информации, в ходе встреч в рамках визита будут обсуждены все аспекты отношений между Турцией и Турецкой Республикой Северного Кипра.
