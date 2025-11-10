İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Tufan Erhürman ilk səfərini Türkiyəyə edəcək

    Region
    • 10 noyabr, 2025
    • 17:26
    Tufan Erhürman ilk səfərini Türkiyəyə edəcək

    Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTR) Prezidenti Tufan Erhürman ilk xarici ölkə səfərini Türkiyəyə edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya rəhbəri Burhanəddin Duran "X" sosial media hesabında yazıb.

    Onun sözlərinə görə, Tufan Erhürman Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə noyabrın 13-də Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək.

    Məlumata görə, səfər çərçivəsində keçiriləcək görüşlərdə Türkiyə–Şimali Kipr Türk Respublikası arasındakı münasibətlər bütün aspektləri ilə nəzərdən keçiriləcək.

    Туфан Эрхюрман совершит первый визит в Турцию

