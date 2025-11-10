Tufan Erhürman ilk səfərini Türkiyəyə edəcək
Region
- 10 noyabr, 2025
- 17:26
Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTR) Prezidenti Tufan Erhürman ilk xarici ölkə səfərini Türkiyəyə edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya rəhbəri Burhanəddin Duran "X" sosial media hesabında yazıb.
Onun sözlərinə görə, Tufan Erhürman Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə noyabrın 13-də Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək.
Məlumata görə, səfər çərçivəsində keçiriləcək görüşlərdə Türkiyə–Şimali Kipr Türk Respublikası arasındakı münasibətlər bütün aspektləri ilə nəzərdən keçiriləcək.
Son xəbərlər
18:23
Azərbaycan Türkiyədən oktyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 15 %-ə yaxın azaldıbEnergetika
18:21
Foto
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadanı üç medalla başa vurub - YENİLƏNİBFərdi
18:11
Qubada kişi balta xəsarətləri alıb, qohumu saxlanılıbHadisə
18:05
Video
Bakıda "Mercedes" dərəyə aşıb, xəsarət alan varHadisə
18:01
Serbiya parlamentinin sədri Ukraynada səfərdədirDigər ölkələr
17:57
"Funq-Vonq" super qasırğası səkkiz nəfərin ölümünə səbəb olubDigər ölkələr
17:46
Muxtar Babayev COP30-da iqlim maliyyələşməsi sahəsində hesabatlılıq üçün çağırış edibCOP29
17:43
Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıbBiznes
17:41