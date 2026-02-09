Hakan Fidan Əraqçi ilə İran-ABŞ nüvə danışıqlarını müzakirə edib
Region
- 09 fevral, 2026
- 21:05
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla iranlı həmkarı Abbas Əraqçi arasında telefon dnaışığı olub.
"Report" bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, söhbət zamanı İranla ABŞ arasındakı nüvə danışıqlarının gedişatı müzakirə edilib.
Son xəbərlər
22:08
Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyubFutbol
22:07
BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcəkDigər ölkələr
21:58
CAREC Azərbaycanın iştirakı ilə ticarət və investisiyaların sadələşdirilməsi üzrə danışıqlara başlayırİnfrastruktur
21:46
KİV: Aİ İndoneziya və Gürcüstan limanlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədirDigər
21:44
ABŞ Karib dənizində "Aquila II" tankerini saxlayıbDigər ölkələr
21:42
Fidan: ABŞ ilə İran arasında ani savaş təhlükəsi yoxdurRegion
21:29
Ermənistan Prezidenti İrəvanda Cey Di Vensi qəbul edibDigər ölkələr
21:27
Kurban Berdıyev: "Kəpəz"lə matçda baş verənlərə görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm"Futbol
21:26
Foto