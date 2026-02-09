İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Hakan Fidan Əraqçi ilə İran-ABŞ nüvə danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    • 09 fevral, 2026
    • 21:05
    Hakan Fidan Əraqçi ilə İran-ABŞ nüvə danışıqlarını müzakirə edib

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla iranlı həmkarı Abbas Əraqçi arasında telefon dnaışığı olub.

    "Report" bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, söhbət zamanı İranla ABŞ arasındakı nüvə danışıqlarının gedişatı müzakirə edilib.

    Hakan Fidan Abbas Əraqçi nüvə
