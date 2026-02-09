Главы МИД Турции и Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана
- 09 февраля, 2026
- 21:11
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, стороны обсудили ход переговоров между Ираном и США по ядерной программе.
