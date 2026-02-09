Главы МИД Турции и Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана

Ильхам Алиев: Строится новая железная дорога, которая станет продолжением Среднего коридора Инфраструктура

Ильхам Алиев: К 2032 году мы получим дополнительные 7-8 ГВт солнечной и ветровой энергии Внешняя политика

Роналду прекратил забастовку в "Аль-Насре" Футбол

Ильхам Алиев: Ненефтегазовый сектор Азербайджана вырос почти на 8% Финансы

Торгпалата США пригласила Ильхама Алиева в Вашингтон для встречи с представителями бизнеса Бизнес

Президент Азербайджана: Мы будем расширять спектр областей сотрудничества с США Внешняя политика

Ильхам Алиев: На протяжении более 30 лет между Азербайджаном и bp никогда не было разногласий Энергетика

Президент Азербайджана: Сегодня наша задача — двигаться вперед в области искусственного интеллекта ИКТ