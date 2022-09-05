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Трое выживших на Ключевском вулкане туристов вышли на связь

Трое выживших на Ключевском вулкане туристов вышли на связь Трое туристов, выжившие на Ключевском вулкане, вышли на связь с родственниками и сообщили, что здоровы, ожидают спасателей в доме вулканологов.
В регионе
5 сентября 2022 г. 13:20
Трое выживших на Ключевском вулкане туристов вышли на связь

Трое туристов, выжившие на Ключевском вулкане, вышли на связь с родственниками и сообщили, что здоровы, ожидают спасателей в доме вулканологов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3,3 тыс. м. Восемь альпинистов, поднимавшихся на вулкан, погибли, судьба одного человека, оставшегося на высоте 4 158 м, пока остается неизвестной.

"Туристы, застрявшие на Ключевском вулкане на высоте 3,3 тыс. м, вышли на связь к родственникам и сообщили, что живы и здоровы. К ним с высоты 4 158 смог спуститься еще один человек. Все трое ожидают спасателей в домике вулканологов, где имеется в наличии как продовольствие, так и газ", - говорится в сообщении.

11.13

Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке, где 3 сентября погибли шесть туристов. Еще двое умерли в ночь на понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В то же время первая группа спасателей - поисково-спасательный отряд Краевого государственного казенного учреждения "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" - продолжает подъем на ту же высоту.

Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3,3 тыс. м. Сообщалось о шести погибших туристах, которые поднимались на вулкан, утром в понедельник количество погибших увеличилось до восьми. Состояние остальных неизвестно. 4 сентября спасатели три раза предпринимали попытки высадиться с вертолета на вулкан, но сделать это не позволяли погодные условия.

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Версия на английском языке Death toll from volcano climbing in Russia's Kamchatka climbs to eight

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