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МЧС РФ: Число погибших туристов на Камчатке достигло 8

МЧС РФ: Число погибших туристов на Камчатке достигло 8 Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке, где 3 сентября погибли шесть туристов. Еще двое умерли в ночь на понедельник.
В регионе
5 сентября 2022 г. 11:13
МЧС РФ: Число погибших туристов на Камчатке достигло 8

Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке, где 3 сентября погибли шесть туристов. Еще двое умерли в ночь на понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В то же время первая группа спасателей - поисково-спасательный отряд Краевого государственного казенного учреждения "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" - продолжает подъем на ту же высоту.

Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3,3 тыс. м. Сообщалось о шести погибших туристах, которые поднимались на вулкан, утром в понедельник количество погибших увеличилось до восьми. Состояние остальных неизвестно. 4 сентября спасатели три раза предпринимали попытки высадиться с вертолета на вулкан, но сделать это не позволяли погодные условия.

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Версия на английском языке Death toll from volcano climbing in Russia's Kamchatka climbs to eight

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