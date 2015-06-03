​Трое граждан Армении обвиняются в убийстве гражданина Индии в ОАЭ и похищении алмазов

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В производстве судьи суда общей юрисдикции районов Кентрон и Норк э-Мараш Еревана Аршака Варданяна рассматривается дело об убийстве гражданина Индии в Объединенных Арабских Эмиратах тремя гражданами Армении с целью хищения алмазов в особо крупных размерах. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно обвинению, 35-летний Ованнес Мелконян создал организованную преступную группу, в составе которой были его племянник, 24-летний Хосров Мелконян и его друг, 26-летний Семен Едигарян.

18-го декабря 2013-го года О. Мелконян отправился в Дубай, намереваясь совершить разбойное нападение на сотрудника компании Color Source for Gold and Diamonds Company, занимающейся продажей алмазов, гражданина Индии Ваиихава Дхондибу Салонки, убить его и завладеть имеющимися при нем алмазами, затем эти алмазы контрабандным путем перевести в Армению. В указанный день члены преступной группы на месте встречи напали на Салонки, избили, после чего связали руки и ноги, также с целью лишить последнего жизни, натянули на голову полиэтиленовые пакеты, что привело к механической асфиксии.

Похищенные алмазы на сумму 1 млн. 700 долларов и в целом в 6800 карат преступники вложили в бутылки с шампунем и в чемодане перевезли в Армению, где полицейские во время досмотра багажа их обнаружили.