Три российских аэропорта приостановили работу

    • 02 ноября, 2025
    • 06:31
    В аэропортах Казани, Оренбурга и Ульяновска (Россия - ред.) введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

    "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал представитель ведомства.

