Три российских аэропорта приостановили работу
В регионе
- 02 ноября, 2025
- 06:31
В аэропортах Казани, Оренбурга и Ульяновска (Россия - ред.) введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал представитель ведомства.
Последние новости
06:59
Минэнерго США: Шатдаун ставит под угрозу модернизацию ядерного арсеналаДругие страны
06:31
Три российских аэропорта приостановили работуВ регионе
05:54
"Ливерпуль" прервал серию из четырех поражений в АПЛФутбол
05:12
Жизни девяти пострадавших в нападении в поезде в Англии под угрозой - ОБНОВЛЕНОДругие страны
04:25
Рубио обвинил ХАМАС в краже гумпомощи и призвал сложить оружиеДругие страны
03:47
Трамп поручил Пентагону быть готовым вторгнуться в НигериюДругие страны
03:18
Хегсет: Отношения США с Китаем никогда не были лучше, чем сейчасДругие страны
02:59
В Финляндии два человека погибли при взрыве фургона во дворе отеляДругие страны
02:26