    Rusiyanın üç hava limanı fəaliyyətini dayandırıb

    Region
    • 02 noyabr, 2025
    • 06:31
    Rusiyanın üç hava limanı fəaliyyətini dayandırıb

    Rusiyanın Kazan, Orenburq və Ulyanovsk hava limanları təyyarələrin gəliş-gedişinə məhdudiyyətlər qoyub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rosaviasiyanın mətbuat katibi Artem Korenyako özünün Telegram kanalında məlumat verib.

    "Məhdudiyyətlər uçuşların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımdır", - agentliyin sözçüsü yazıb.

    Rusiya hava limanı təyyarə
    Три российских аэропорта приостановили работу

