Rusiyanın üç hava limanı fəaliyyətini dayandırıb
Region
- 02 noyabr, 2025
- 06:31
Rusiyanın Kazan, Orenburq və Ulyanovsk hava limanları təyyarələrin gəliş-gedişinə məhdudiyyətlər qoyub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rosaviasiyanın mətbuat katibi Artem Korenyako özünün Telegram kanalında məlumat verib.
"Məhdudiyyətlər uçuşların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımdır", - agentliyin sözçüsü yazıb.
