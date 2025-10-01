Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Россия и США проведут третий раунд переговоров по "раздражителям" до конца осени

    В регионе
    • 01 октября, 2025
    • 14:53
    Россия и США проведут третий раунд переговоров по раздражителям до конца осени

    Третий раунд российско-американских переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран состоится до конца осени.

    Как сообщает Report, об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных России Сергей Рябков.

    "До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится", - сказал дипломат.

