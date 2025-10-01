Rusiya-ABŞ danışıqlarının III raundu gələn ayın sonuna qədər keçiriləcək
Region
01 oktyabr, 2025
- 14:59
Rusiya-ABŞ danışıqlarının III raundu payızın sonuna qədər keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov TASS-a bildirib.
"Payızın sonuna qədər mütləq keçiriləcək. Hazırda tarix yoxdur və proses müzakirə prosesindədir", - o qeyd edib.
