    Region
    • 01 oktyabr, 2025
    • 14:59
    Rusiya-ABŞ danışıqlarının III raundu gələn ayın sonuna qədər keçiriləcək

    Rusiya-ABŞ danışıqlarının III raundu payızın sonuna qədər keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov TASS-a bildirib.

    "Payızın sonuna qədər mütləq keçiriləcək. Hazırda tarix yoxdur və proses müzakirə prosesindədir", - o qeyd edib.

