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Транспортной системе Украины нанесен ущерб в размере 36 млрд долларов

Транспортной системе Украины нанесен ущерб в размере 36 млрд долларов Транспортная система и инфраструктура Украины за первый месяц российской специальной операции понесли ущерб в размере 36 млрд долларов США вследствие разрушения дорог, мостов, железнодорожного полотна, а также электролиний и акведуков.
В регионе
11 апреля 2022 г. 15:50
Транспортной системе Украины нанесен ущерб в размере 36 млрд долларов

Транспортная система и инфраструктура Украины за первый месяц военных действий России понесли ущерб в размере 36 млрд долларов США вследствие разрушения дорог, мостов, железнодорожного полотна, а также электролиний и акведуков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в интервью газете La Repubblica министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В первый месяц войны мы потеряли 36 млрд долларов, и это только касается транспортной инфраструктуры, к которой добавляются электролинии, акведуки и другое, но точной оценки нет", - сказал он. По его словам, основная проблема - разрушенные мосты. "Какие-то подорвали мы, чтобы остановить российское наступление, но большинство разбомбили они", - сказал он. По его оценке, повреждено около 300 дорожных и железнодорожных мостов. "На данный момент повреждены до 30-40% дорог и железнодорожного полотна. Выведены из строя 12 аэропортов", - уточнил министр.

Министр сообщил, что ЕС "гарантирует упрощенный доступ к займам". "Рассматривается также возможность направить нам замороженные вследствие санкций средства РФ. Еще один проект касается учреждения специального фонда на восстановление Украины", - рассказал министр.

При этом он заверил, что Украина в состоянии обеспечить производство 90% зерна, однако сложности касаются его экспорта из-за "блокирования украинских портов". Он пояснил, что 80% украинского экспорта осуществлялось по морским путям.

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