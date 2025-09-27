Трамп поздравил главу Туркменистана с Днем независимости
В регионе
- 27 сентября, 2025
- 08:15
США надеются на расширение партнерства с Туркменией.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости республики, опубликованном в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".
"Соединённые Штаты высоко ценят отношения, установившиеся с Туркменистаном со времени обретения независимости… Надеюсь на дальнейшую совместную работу с вами по решению региональных вызовов, а также по расширению экономических возможностей во имя взаимного процветания наших государств. Я искренне надеюсь, что в предстоящем году Соединённые Штаты и Туркменистан смогут ещё более укрепить и углубить наше партнёрство", – говорится в тексте поздравления.
Последние новости
09:10
Началось посещение 2-й Аллеи шехидов по случаю 5-й годовщины Отечественной войныВнутренняя политика
08:54
Видео
На складе в поселке Ашагы Гюздек произошел сильный пожар - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
08:49
Видео
Путь к Победе: Первый брифинг Хикмета Гаджиева о военных действиях - "Это Отечественная война!"Внутренняя политика
08:15
Трамп поздравил главу Туркменистана с Днем независимостиВ регионе
08:00
III Игры СНГ: В Габале пройдут соревнования по настольному теннису и футболуИндивидуальные
07:58
В Великобритании и США зафиксировали нашествие крысДругие страны
07:25
США отзовут визу президента КолумбииДругие страны
06:54
Си Цзиньпин заявил о готовности углублять взаимодоверие с ТуркменистаномВ регионе
06:29