    Трамп поздравил главу Туркменистана с Днем независимости

    В регионе
    27 сентября, 2025
    08:15
    Трамп поздравил главу Туркменистана с Днем независимости

    США надеются на расширение партнерства с Туркменией.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости республики, опубликованном в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".

    "Соединённые Штаты высоко ценят отношения, установившиеся с Туркменистаном со времени обретения независимости… Надеюсь на дальнейшую совместную работу с вами по решению региональных вызовов, а также по расширению экономических возможностей во имя взаимного процветания наших государств. Я искренне надеюсь, что в предстоящем году Соединённые Штаты и Туркменистан смогут ещё более укрепить и углубить наше партнёрство", – говорится в тексте поздравления.

