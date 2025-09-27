İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Tramp: ABŞ Türkmənistanla tərəfdaşlığın genişlənəcəyinə ümid edir

    Region
    • 27 sentyabr, 2025
    • 08:40
    Tramp: ABŞ Türkmənistanla tərəfdaşlığın genişlənəcəyinə ümid edir

    ABŞ Türkmənistanla tərəfdaşlığın genişlənməsinə ümid edir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Müstəqillik Günü münasibətilə türkmən həmkarı Serdar Berdimuhammedova ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd edib.

    Təbrik mətni "Neytral Türkmənistan" rəsmi qəzetində dərc olunub.

    "Birləşmiş Ştatlar Türkmənistanın müstəqillik əldə etdiyi vaxtdan bəri qurulan münasibətləri yüksək qiymətləndirir… Regional çağırışların həllində və iqtisadi imkanların genişləndirilməsində sizinlə birgə işləməyə ümid edirəm. Səmimi olaraq inanıram ki, qarşıdakı ildə ABŞ və Türkmənistan tərəfdaşlığımızı daha da möhkəmləndirə və dərinləşdirə biləcək", - Tramp bildirib.

    ABŞ türkmənistan əməkdaşlıq
    Трамп поздравил главу Туркменистана с Днем независимости

    Son xəbərlər

    09:03

    Vətən müharibəsinin başlamasının il dönümü ilə əlaqədar 2-ci Şəhidlər xiyabanına ziyarət başlayıb

    Hadisə
    08:49
    Video

    Zəfərə aparan yol: "Bu, Vətən müharibəsidir!" - Hikmət Hacıyevin hərbi əməliyyatlarla bağlı ilk brifinqi

    Daxili siyasət
    08:44
    Video

    Aşağı Güzdək qəsəbəsində anbarda güclü yanğın başlayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    08:40

    Tramp: ABŞ Türkmənistanla tərəfdaşlığın genişlənəcəyinə ümid edir

    Region
    08:00

    III MDB Oyunları: Qəbələdə stolüstü tennis və futbol yarışları keçiriləcək

    Fərdi
    07:46

    ABŞ Kolumbiya Prezidentinin vizasını "qızışdırıcı hərəkətlərə görə" ləğv edəcək

    Digər ölkələr
    07:18

    Si Cinpin Türkmənistanla münasibətləri dərinləşdirməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Region
    06:48

    Çinin Quycou əyalətində dünyanın ən hündür körpüsü açılacaq

    Digər ölkələr
    06:19

    Tramp administrasiyası 4 milyard dollarlıq xarici yardımı donduracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti