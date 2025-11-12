Трамп-младший отменил визит в Армению

Дональд Трамп-младший отменил свой визит в Армению.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По их данным, сын американского лидера должен был прибыть в Ереван уже сегодня, 12 ноября.

В ходе визита планировалась встреча с премьером Армении Николом Пашиняном, и обсуждение проекта строительства армянского участка "Маршрута Трампа" (TRIPP).