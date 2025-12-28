Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Хорватия с 2026 года начнет самостоятельно контролировать свое воздушное пространство

    Хорватия с 2026 года начнет самостоятельно контролировать свое воздушное пространство

    Хорватия планирует с 1 января 2026 года взять на себя контроль за собственным воздушным пространством с использованием истребителей Rafale французского производства, состоящих на вооружении ВВС страны.

    Как передает Report, об этом сообщили в министерстве обороны республики.

    В оборонном ведомстве отметили, что наблюдение и защита воздушного пространства будут осуществляться в рамках интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

    "С 1 января 2026 года Республика Хорватия возьмет на себя наблюдение и защиту своего воздушного пространства с помощью многоцелевых боевых самолетов Rafale", - подчеркнули в министерстве.

    Xorvatiya 2026-cı ildən öz hava məkanına müstəqil nəzarət etməyə başlayacaq

