Хорватия с 2026 года начнет самостоятельно контролировать свое воздушное пространство
Другие страны
- 28 декабря, 2025
- 02:54
Хорватия планирует с 1 января 2026 года взять на себя контроль за собственным воздушным пространством с использованием истребителей Rafale французского производства, состоящих на вооружении ВВС страны.
Как передает Report, об этом сообщили в министерстве обороны республики.
В оборонном ведомстве отметили, что наблюдение и защита воздушного пространства будут осуществляться в рамках интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.
"С 1 января 2026 года Республика Хорватия возьмет на себя наблюдение и защиту своего воздушного пространства с помощью многоцелевых боевых самолетов Rafale", - подчеркнули в министерстве.
