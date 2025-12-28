Иран предупредил о риске соляных бурь из-за высыхания озера Урмия

Продолжающееся высыхание озера Урмия и увеличение концентрации соли могут привести к образованию соляных бурь, последствия которых не ограничатся Ираном и могут затронуть также Турцию, Ирак, Грузию и Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил преподаватель факультета водного хозяйства Тебризского университета Ахмед Фахрифард.

Говоря о масштабах кризиса на озере Урмия, профессор Тебризского университета предупредил, что эта проблема уже перестала быть исключительно локальной или национальной экологической трудностью и превратилась в общественную, а также международную проблему.

По его словам, даже при поступлении в озеро около 3,5 млрд кубометров воды его полное восстановление займет не менее 14 лет. В целом, восстановление хрупкой экосистемы после многолетнего ущерба требует терпения, последовательной научно обоснованной политики и консенсуса между исполнительными органами и научно-исследовательскими структурами.

"Согласно проведенным исследованиям, для сохранения минимальной экологической устойчивости озера необходимо обеспечить его как минимум 2,3 млрд кубометров воды", - отметил А. Фахрифард.