Встречу Трампа и Зеленского во Флориде перенесли на более ранний срок
Другие страны
- 28 декабря, 2025
- 05:44
Запланированная на 28 декабря встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде была перенесена на более ранний срок.
Как передает Report, об этом говорится в распространенном Белым домом графике американского лидера.
Согласно обновленной версии, встреча пройдет в 13:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени) в Палм-Бич - рядом с этим курортом расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Других подробностей о мероприятии не приводится.
