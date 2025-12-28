Встречу Трампа и Зеленского во Флориде перенесли на более ранний срок

Запланированная на 28 декабря встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде была перенесена на более ранний срок.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном Белым домом графике американского лидера.

Согласно обновленной версии, встреча пройдет в 13:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени) в Палм-Бич - рядом с этим курортом расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Других подробностей о мероприятии не приводится.