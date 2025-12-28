Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Встречу Трампа и Зеленского во Флориде перенесли на более ранний срок

    Встречу Трампа и Зеленского во Флориде перенесли на более ранний срок

    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 05:44
    Встречу Трампа и Зеленского во Флориде перенесли на более ранний срок

    Запланированная на 28 декабря встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде была перенесена на более ранний срок.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном Белым домом графике американского лидера.

    Согласно обновленной версии, встреча пройдет в 13:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени) в Палм-Бич - рядом с этим курортом расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Других подробностей о мероприятии не приводится.

