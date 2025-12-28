Британия ужесточила получение виз для граждан ДРК

Великобритания ужесточила порядок получения виз для граждан Демократической Республики Конго на фоне недостаточного сотрудничества Киншасы в вопросе возвращения нелегальных мигрантов и осужденных преступников.

Как передает Report со ссылкой на газету The Daily Telegraph, конголезские дипломаты и политики лишились возможности приоритетного рассмотрения визовых заявлений, а обычные граждане - оформления виз в ускоренном порядке.

Глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд предупредила, что в случае отсутствия прогресса Лондон может полностью прекратить выдачу виз гражданам ДРК, включая президента страны Феликса Чисекеди.

"Мы надеемся, что страны будут играть по правилам. Если какой-либо из их граждан не имеет права находиться здесь, они обязаны забрать его. Я благодарю Анголу и Намибию и приветствую их взаимодействие. Теперь пришло время ДРК поступить правильно: заберите своих граждан или вы потеряете привилегию въезжать в нашу страну", - заявила Махмуд.