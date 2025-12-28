МЧС обратилось к населению в связи с неблагоприятными погодными условиями

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 28 декабря, 2025
    • 01:50
    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с неблагоприятными погодными условиями.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    Жителям горных территорий, а также туристам, планирующим поездки в горы, настоятельно рекомендуется по возможности не покидать населенные пункты в морозную погоду. В случае крайней необходимости следует заранее проинформировать близких о маршруте движения. При передвижении на автомобиле необходимо убедиться в соответствии технического состояния транспортного средства сезонным требованиям и наличии достаточного запаса топлива. Рекомендуется избегать мест с потенциальной угрозой схода снежных лавин, включая крутые склоны, и возвращаться в населенный пункт до наступления темноты.

    Одновременно отмечаем, что холодная погода способствует значительному увеличению использования газовых и электрических обогревательных приборов, поэтому при их эксплуатации необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Категорически запрещается использовать неисправные, нестандартные или самодельные обогревательные приборы, перегружать электрическую сеть и оставлять работающие обогреватели без присмотра.

