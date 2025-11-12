İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Trampın oğlu Ermənistana səfərini ləğv edib

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 11:01
    Trampın oğlu Ermənistana səfərini ləğv edib

    ABŞ Prezidentinin oğlu kiçik Donald Tramp Ermənistana səfərini ləğv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    KİV-in məlumatına görə, ABŞ liderinin oğlu artıq noyabrın 12-də İrəvana getməli idi.

    Səfər zamanı Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüş və "Tramp Marşrutu"nun (TRIPP) Ermənistan hissəsinin tikintisi layihəsinin müzakirəsi planlaşdırılırdı.

    Donald Tramp Ermənistan
