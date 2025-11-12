Trampın oğlu Ermənistana səfərini ləğv edib
- 12 noyabr, 2025
- 11:01
ABŞ Prezidentinin oğlu kiçik Donald Tramp Ermənistana səfərini ləğv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
KİV-in məlumatına görə, ABŞ liderinin oğlu artıq noyabrın 12-də İrəvana getməli idi.
Səfər zamanı Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüş və "Tramp Marşrutu"nun (TRIPP) Ermənistan hissəsinin tikintisi layihəsinin müzakirəsi planlaşdırılırdı.
