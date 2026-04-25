Трамп: Белый дом содействует стабильности на Южном Кавказе

Администрация Белого дома содействует прочной стабильности в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, размещенном на сайте Белого дома по случаю "дня памяти армян".

"Моя администрация укрепляет стратегическое партнерство, предоставляя значительные возможности армянскому народу и содействуя прочной стабильности в регионе Южного Кавказа", - говорится в заявлении.

Отметим, что формулировка "геноцид" в заявлении американского лидера не употребляется.