    Трамп: Белый дом содействует стабильности на Южном Кавказе

    В регионе
    • 25 апреля, 2026
    • 01:16
    Трамп: Белый дом содействует стабильности на Южном Кавказе

    Администрация Белого дома содействует прочной стабильности в регионе Южного Кавказа.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, размещенном на сайте Белого дома по случаю "дня памяти армян".

    "Моя администрация укрепляет стратегическое партнерство, предоставляя значительные возможности армянскому народу и содействуя прочной стабильности в регионе Южного Кавказа", - говорится в заявлении.

    Отметим, что формулировка "геноцид" в заявлении американского лидера не употребляется.

    Белый дом Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp: Ağ Ev Cənubi Qafqazda sabitliyə töhfə verir

