İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Tramp: Ağ Ev Cənubi Qafqazda sabitliyə töhfə verir

    25 aprel, 2026
    • 01:21
    Tramp: Ağ Ev Cənubi Qafqazda sabitliyə töhfə verir

    Ağ Ev administrasiyası Cənubi Qafqaz regionunda davamlı sabitliyə töhfə verir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trampın "ermənilərin anım günü" münasibətilə Ağ Evin saytında yerləşdirilmiş bəyanatında deyilir.

    "Administrasiyam strateji tərəfdaşlığı möhkəmləndirir, erməni xalqına mühüm imkanlar təqdim edir və Cənubi Qafqaz regionunda davamlı sabitliyə töhfə verir", – bəyanatda vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, Amerika liderinin bəyanatında "soyqırımı" ifadəsi işlədilməyib.

    Трамп: Белый дом содействует стабильности на Южном Кавказе

