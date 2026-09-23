Ерлан Кошанов избран председателем Народного совета Казахстана - ОБНОВЛЕНО

Ерлан Кошанов избран председателем Қазақстан Халық Кеңесі (Народного совета Казахстана) по итогам голосования.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

Токаев отметил, что эта должность имеет конституционный статус, и предложил избрать на нее человека, способного обеспечить эффективный диалог между гражданами и властью. Он также подчеркнул, что в состав Народного совета Казахстана вошли высококвалифицированные специалисты, государственные и общественные деятели, предприниматели и активисты.

По словам президента, на членов нового консультативного органа возложена особая ответственность за укрепление государственности, единства и согласия в обществе.

Напомним, что Народный Совет Казахстана является высшим конституционным консультативным органом, представляющим интересы народа Казахстана.

Состав Совета формируется из граждан Казахстана: 42 представителя от этнокультурных объединений, 42 - от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, еще 42 - от маслихатов и общественных советов столицы, областей и городов республиканского значения.

Срок полномочий членов Қазақстан Халық Кеңесі составляет четыре года, если иное не установлено Конституционным законом.

Қазақстан Халық Кеңесі разрабатывает предложения и рекомендации по основным направлениям внутренней политики государства, вносит в Курултай проекты законов и выдвигает инициативу о назначении всенародного референдума.

13:21

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул кандидатуру Ерлана Кошанова на пост председателя Народного совета Казахстана (Қазақстан Халық Кеңесі).

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

Согласно Конституционному закону, кандидатов на должность председателя могут выдвинуть президент и (или) не менее трети от общего числа членов Народного совета.

Кошанов возглавлял Администрацию президента Казахстана в 2019-2022 годах. В 2022 году он был избран председателем Мажилиса парламента, который возглавлял до июля 2026 года.