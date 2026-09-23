Yerlan Koşanov Qazaxıstanın Xalq Şurasının sədri seçilib - YENİLƏNİB
- 23 sentyabr, 2026
- 14:40
Yerlan Koşanov səsvermənin nəticələrinə əsasən Qazaxıstan Xalq Şurasının sədri seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Akorda məlumat yayıb.
Tokayev qeyd edib ki, bu vəzifə konstitusiya statusuna malikdir və vətəndaşlarla hakimiyyət arasında səmərəli dialoqu təmin edə biləcək şəxsin bu vəzifəyə seçilməsini təklif edib. O, həmçinin vurğulayıb ki, Qazaxıstanın Xalq Şurasının tərkibinə yüksək ixtisaslı mütəxəssislər, dövlət və ictimai xadimlər, sahibkarlar və fəallar daxil edilib.
Prezidentin sözlərinə görə, yeni məşvərət orqanının üzvlərinə dövlətçiliyin, cəmiyyətdə birliyin və razılığın möhkəmləndirilməsi üçün xüsusi məsuliyyət həvalə olunub.
Xatırladaq ki, Qazaxıstanın Xalq Şurası Qazaxıstan xalqının maraqlarını təmsil edən ali konstitusiya məşvərət orqanıdır.
Şuranın tərkibi Qazaxıstan vətəndaşlarından formalaşdırılır: etnomədəni birliklərdən 42 nümayəndə, ictimai birliklərdən və digər qeyri-kommersiya təşkilatlarından 42 nümayəndə, paytaxtın, vilayətlərin və respublika əhəmiyyətli şəhərlərin maslixatlarından və ictimai şuralarından isə daha 42 nümayəndə.
Şuranın üzvlərinin səlahiyyət müddəti, Konstitusiya qanunu ilə başqa hal müəyyən edilmədiyi təqdirdə, dörd il təşkil edir.
Bu qurum dövlətin daxili siyasətinin əsas istiqamətləri üzrə təkliflər və tövsiyələr hazırlayır, Qurultaya qanun layihələri təqdim edir və ümumxalq referendumunun təyin edilməsi barədə təşəbbüs irəli sürür.
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Yerlan Koşanovu Qazaxıstan Xalq Şurasının sədri vəzifəsinə namizəd irəli sürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Akorda məlumat yayıb.
Konstitusiya qanununa əsasən, sədr vəzifəsinə namizədləri Prezident və ya Xalq Şurası üzvlərinin ümumi sayının ən azı üçdə biri irəli sürə bilər.
Y.Koşanov 2019-2022-ci illərdə Qazaxıstan Prezidentinin Administrasiyasına rəhbərlik edib. 2022-ci ildə o, parlament Məclisinin sədri seçilib. Bu postu 2026-cı ilin iyul ayınadək tutub.