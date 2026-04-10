Токаев: Выборы в Курултай Казахстана пройдут в августе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о намерении провести выборы в однопалатный Курултай в августе текущего года.

Как передает Report, слова Токаева приводит Акорда (пресс-служба главы государства - ред.).

"Как глава государства считаю крайне важным заблаговременное оповещение о событиях, имеющих большое значение для нашей страны. Поэтому сразу же после вступления Конституции в силу, мною будет подписан указ о проведении выборов в однопалатный Курултай. Выборы состоятся в августе текущего года", - заявил Токаев.

Президент отметил, что намеренно сообщает об этом заранее, чтобы политические партии имели четкий горизонт планирования и необходимый запас времени для надлежащей подготовки к выборной кампании.

По его словам, таким образом, у партий будет достаточно времени, то есть около пяти месяцев, чтобы провести соответствующую работу с избирателями.

"Выборы в Курултай станут началом процесса масштабной "перестройки" всей политической системы Казахстана", - подчеркнул он.

Напомним, что 15 марта в Казахстане прошел республиканский референдум по принятию новой Конституции республики. Одним из основных новшеств новой Конституции станет однопалатный парламент, который будет называться "Курултай". Он будет состоять из 145 депутатов и избираться исключительно на партийной основе.