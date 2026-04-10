    Токаев: Выборы в Курултай Казахстана пройдут в августе

    Токаев: Выборы в Курултай Казахстана пройдут в августе

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о намерении провести выборы в однопалатный Курултай в августе текущего года.

    Как передает Report, слова Токаева приводит Акорда (пресс-служба главы государства - ред.).

    "Как глава государства считаю крайне важным заблаговременное оповещение о событиях, имеющих большое значение для нашей страны. Поэтому сразу же после вступления Конституции в силу, мною будет подписан указ о проведении выборов в однопалатный Курултай. Выборы состоятся в августе текущего года", - заявил Токаев.

    Президент отметил, что намеренно сообщает об этом заранее, чтобы политические партии имели четкий горизонт планирования и необходимый запас времени для надлежащей подготовки к выборной кампании.

    По его словам, таким образом, у партий будет достаточно времени, то есть около пяти месяцев, чтобы провести соответствующую работу с избирателями.

    "Выборы в Курултай станут началом процесса масштабной "перестройки" всей политической системы Казахстана", - подчеркнул он.

    Напомним, что 15 марта в Казахстане прошел республиканский референдум по принятию новой Конституции республики. Одним из основных новшеств новой Конституции станет однопалатный парламент, который будет называться "Курултай". Он будет состоять из 145 депутатов и избираться исключительно на партийной основе.

    Tokayev: Qazaxıstan parlamentinə seçkilər avqustda keçiriləcək

    14:00

    Милли Меджлис: Обучение детей погибших саперов будет оплачиваться из бюджет

    Милли Меджлис
    13:51

    ООН: Ливан столкнется с кризисом продовольствия из-за ударов Израиля

    Другие страны
    13:49

    В Баку оглашен обвинительный акт по делу членов группы, занимавшейся транзитом наркотиков из Ирана

    Происшествия
    13:39

    Парламент принял в первом чтении поправки о гендерном равенстве в оплате труда

    Милли Меджлис
    13:38

    Инга Ругинене: Мы оценили потенциал для развития отношений Литвы и Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:37

    В Баку прогнозируется 16 градусов тепла, в районах - дожди

    Экология
    13:36

    В Армении в результате ДТП погибло 5 человек

    В регионе
    13:35

    В Азербайджане готовят закон об искусственном интеллекте

    Милли Меджлис
    13:33

    Милли Меджлис принял поправки об ужесточении наказания за терроризм в первом чтении

    Милли Меджлис
