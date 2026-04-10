Tokayev: Qazaxıstan parlamentinə seçkilər avqustda keçiriləcək
- 10 aprel, 2026
- 12:46
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev bu ilin avqust ayında birpalatalı Qurultaya seçkilər keçirmək niyyətində olduğunu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Akorda (dövlət başçısının mətbuat xidməti - red.) məlumat yayıb.
"Dövlət başçısı olaraq, ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən hadisələr barədə əvvəlcədən xəbərdar etməyi son dərəcə vacib hesab edirəm. Buna görə də Konstitusiya qüvvəyə mindikdən dərhal sonra mənim tərəfimdən birpalatalı Qurultaya seçkilərin keçirilməsi haqqında fərman imzalanacaq. Seçkilər bu ilin avqustunda baş tutacaq", - Tokayev bildirib.
