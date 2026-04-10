İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Region
    • 10 aprel, 2026
    • 12:46
    Tokayev: Qazaxıstan parlamentinə seçkilər avqustda keçiriləcək

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev bu ilin avqust ayında birpalatalı Qurultaya seçkilər keçirmək niyyətində olduğunu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Akorda (dövlət başçısının mətbuat xidməti - red.) məlumat yayıb.

    "Dövlət başçısı olaraq, ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən hadisələr barədə əvvəlcədən xəbərdar etməyi son dərəcə vacib hesab edirəm. Buna görə də Konstitusiya qüvvəyə mindikdən dərhal sonra mənim tərəfimdən birpalatalı Qurultaya seçkilərin keçirilməsi haqqında fərman imzalanacaq. Seçkilər bu ilin avqustunda baş tutacaq", - Tokayev bildirib.

    Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstan Parlament seçkiləri
    Токаев: Выборы в Курултай Казахстана пройдут в августе

