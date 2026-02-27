Токаев: С Вучичем обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

Президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили сотрудничество в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, искусственного интеллекта, а также культурно-гуманитарную повестку.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом Токаев сообщил в ходе совместного брифинга для представителей СМИ по итогам переговоров на высшем уровне.

По его словам, достигнут ряд конкретных договоренностей, особое внимание уделено расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Токаев отметил рост двустороннего товарооборота и подчеркнул, что в настоящее время в Казахстане успешно работают около 60 сербских компаний. При этом, по его оценке, экономический потенциал двух стран позволяет существенно нарастить объемы взаимной торговли и реализовать новые инвестиционные проекты.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено развитию транспортно-логистических связей. В частности, отмечено значение открытия прямого авиасообщения между Астаной и Белградом, а также перспективы эффективного использования Транскаспийского международного транспортного коридора и запуска новых логистических маршрутов.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в инфраструктурной сфере. Профильным ведомствам и операторам поручено определить конкретные форматы сотрудничества. Особый акцент сделан на энергетике и промышленности, включая договоренность об объединении усилий в добыче и глубокой переработке критического сырья для развития высокотехнологичных отраслей.

Токаев подчеркнул стратегическую важность внедрения искусственного интеллекта и современных цифровых технологий, подтвердив готовность к совместной работе в этом направлении. По его словам, значительный потенциал для укрепления двусторонних связей имеется в сфере сельского хозяйства.

Отмечено, что сербская компания Mambikom Agrar выразила заинтересованность в создании в Казахстане предприятия по выпуску замороженных продуктов. Ожидается, что запуск проекта позволит вывести кооперацию в агропромышленном комплексе на качественно новый уровень. В числе приоритетов также названы совместные проекты в растениеводстве и семеноводстве.