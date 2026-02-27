Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Токаев: С Вучичем обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

    В регионе
    • 27 февраля, 2026
    • 16:16
    Токаев: С Вучичем обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

    Президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили сотрудничество в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, искусственного интеллекта, а также культурно-гуманитарную повестку.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом Токаев сообщил в ходе совместного брифинга для представителей СМИ по итогам переговоров на высшем уровне.

    По его словам, достигнут ряд конкретных договоренностей, особое внимание уделено расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

    Токаев отметил рост двустороннего товарооборота и подчеркнул, что в настоящее время в Казахстане успешно работают около 60 сербских компаний. При этом, по его оценке, экономический потенциал двух стран позволяет существенно нарастить объемы взаимной торговли и реализовать новые инвестиционные проекты.

    Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено развитию транспортно-логистических связей. В частности, отмечено значение открытия прямого авиасообщения между Астаной и Белградом, а также перспективы эффективного использования Транскаспийского международного транспортного коридора и запуска новых логистических маршрутов.

    Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в инфраструктурной сфере. Профильным ведомствам и операторам поручено определить конкретные форматы сотрудничества. Особый акцент сделан на энергетике и промышленности, включая договоренность об объединении усилий в добыче и глубокой переработке критического сырья для развития высокотехнологичных отраслей.

    Токаев подчеркнул стратегическую важность внедрения искусственного интеллекта и современных цифровых технологий, подтвердив готовность к совместной работе в этом направлении. По его словам, значительный потенциал для укрепления двусторонних связей имеется в сфере сельского хозяйства.

    Отмечено, что сербская компания Mambikom Agrar выразила заинтересованность в создании в Казахстане предприятия по выпуску замороженных продуктов. Ожидается, что запуск проекта позволит вывести кооперацию в агропромышленном комплексе на качественно новый уровень. В числе приоритетов также названы совместные проекты в растениеводстве и семеноводстве.

    Касым-Жомарт Токаев Сербия Александр Вучич Казахстан
    Tokayev və Vuçiç ikitərəfli iqtisadi münasibətlərin genişləndirilməsi barədə razılaşmalar əldə ediblər

    Последние новости

    16:37

    В Шамахинском районе зафиксировано второе за день землетрясение

    Происшествия
    16:34

    В Бакинском аэропорту пресечена контрабанда почти 350 граммов золота

    Бизнес
    16:31

    Создание "Data Lake" в Азербайджане завершится летом 2028 года

    ИКТ
    16:23

    SOCAR и BP договорились о совместных исследованиях на Каспии

    Энергетика
    16:16

    Токаев: С Вучичем обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

    В регионе
    16:13

    Вучич: Белград рассчитывает на помощь Казахстана в подготовке спецназа Сербии

    В регионе
    16:13

    В честь премьер-министра Эфиопии дан официальный обед

    Внешняя политика
    16:06

    В Азербайджане разработают государственный Индекс готовности к ИИ

    ИКТ
    15:58

    Зеленский пригласил Фицо в Украину

    Другие страны
    Лента новостей