Токаев: С Путиным обсудили ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 13:31
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным в приватной беседе, которая состоялась накануне в Кремле, ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество Астаны и Москвы.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Токаев заявил на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве.

    "Вчера мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации", - сказал он.

    По словам Токаева, он ожидает, что партнерство между странами выйдет на новый уровень.

    Tokayev: Putinlə beynəlxalq vəziyyəti və ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə etdik

