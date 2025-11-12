Токаев: С Путиным обсудили ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным в приватной беседе, которая состоялась накануне в Кремле, ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество Астаны и Москвы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Токаев заявил на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве.

"Вчера мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации", - сказал он.

По словам Токаева, он ожидает, что партнерство между странами выйдет на новый уровень.