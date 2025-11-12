Токаев: С Путиным обсудили ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество
В регионе
- 12 ноября, 2025
- 13:31
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным в приватной беседе, которая состоялась накануне в Кремле, ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество Астаны и Москвы.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Токаев заявил на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве.
"Вчера мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации", - сказал он.
По словам Токаева, он ожидает, что партнерство между странами выйдет на новый уровень.
Последние новости
13:46
Президент назначил нового главу ИВ Кюрдамирского районаВнутренняя политика
13:46
Ильхам Алиев принял делегацию китайской компании China Datang Corporation Ltd.Другие
13:44
Глава ИВ города Нафталан освобожден от должности, назначен главой Гёйгельского районаВнутренняя политика
13:41
Замминистра: В Азербайджане ведутся съемки пяти фильмов об Отечественной войнеМилли Меджлис
13:39
Назначен глава Исполнительной власти Гахского районаВнутренняя политика
13:37
Назначен глава ИВ Гёйчайского районаВнутренняя политика
13:33
Назначен глава Исполнительной власти Балакянского районаВнутренняя политика
13:31
Токаев: С Путиным обсудили ситуацию в мире и двустороннее сотрудничествоВ регионе
13:18