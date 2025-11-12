İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Tokayev: Putinlə beynəlxalq vəziyyəti və ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə etdik

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 13:40
    Tokayev: Putinlə beynəlxalq vəziyyəti və ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə etdik
    Kasım-Jomart Tokayev

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə dünən Kremldə təkbətək görüş zamanı beynəlxalq vəziyyəti və Astana ilə Moskva arasında ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, K.Tokayev bunu Moskvada Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko ilə görüşündə deyib.

    "Dünən biz təxminən iki saat sürən təkbətək söhbətimiz zamanı həm ikitərəfli əməkdaşlıq, həm də beynəlxalq vəziyyətlə bağlı bir çox məsələləri müzakirə etdik", - o bildirib.

    K.Tokayevin sözlərinə görə, o, ölkələr arasında tərəfdaşlığın yeni səviyyəyə yüksələcəyini gözləyir.

    Kasım-Jomart Tokayev Vladimir Putin
    Токаев: С Путиным обсудили ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество

    Son xəbərlər

    14:50

    COP30-da Bakıda başladılan su məsələsinin iqlim qərarlarına təsiri mövzusu müzakirə edilib

    COP29
    14:48

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    14:47

    İlham Əliyev: Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər

    Daxili siyasət
    14:46

    DSMF I yarımildə 180 milyon manat investisiya qoyub

    Maliyyə
    14:44

    Prezident: Ölkədə işsizliyin səviyyəsi aşağı düşüb

    Daxili siyasət
    14:44

    Belarus Ukrayna ilə quru sərhədinin demarkasiyasını başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    14:43

    Mərkəzi Bank İslam bankçılığı ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliyini ilin sonunadək hökumətə təqdim edəcək

    Maliyyə
    14:41

    İlham Əliyev: Əkin-biçin üçün yararlı olan torpaqlarda bəzi məmurlar özləri üçün imarətlər inşa ediblər

    Daxili siyasət
    14:39

    Azərbaycan Prezidenti: Bölgələrdə kənd yollarının təqribən 70-80 faizi təmirlidir və keyfiyyətlidir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti