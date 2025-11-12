Tokayev: Putinlə beynəlxalq vəziyyəti və ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə etdik
Region
- 12 noyabr, 2025
- 13:40
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə dünən Kremldə təkbətək görüş zamanı beynəlxalq vəziyyəti və Astana ilə Moskva arasında ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, K.Tokayev bunu Moskvada Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko ilə görüşündə deyib.
"Dünən biz təxminən iki saat sürən təkbətək söhbətimiz zamanı həm ikitərəfli əməkdaşlıq, həm də beynəlxalq vəziyyətlə bağlı bir çox məsələləri müzakirə etdik", - o bildirib.
K.Tokayevin sözlərinə görə, o, ölkələr arasında tərəfdaşlığın yeni səviyyəyə yüksələcəyini gözləyir.
Son xəbərlər
14:50
COP30-da Bakıda başladılan su məsələsinin iqlim qərarlarına təsiri mövzusu müzakirə edilibCOP29
14:48
Azərbaycan Çin şirkəti ilə Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin perspektivlərini müzakirə edibBiznes
14:47
İlham Əliyev: Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlərDaxili siyasət
14:46
DSMF I yarımildə 180 milyon manat investisiya qoyubMaliyyə
14:44
Prezident: Ölkədə işsizliyin səviyyəsi aşağı düşübDaxili siyasət
14:44
Belarus Ukrayna ilə quru sərhədinin demarkasiyasını başa çatdırıbDigər ölkələr
14:43
Mərkəzi Bank İslam bankçılığı ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliyini ilin sonunadək hökumətə təqdim edəcəkMaliyyə
14:41
İlham Əliyev: Əkin-biçin üçün yararlı olan torpaqlarda bəzi məmurlar özləri üçün imarətlər inşa ediblərDaxili siyasət
14:39