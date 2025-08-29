Токаев призвал мир к ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний
В регионе
- 29 августа, 2025
- 09:20
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал мировое сообщество укреплять мир и безопасность, а также добиваться ядерного разоружения и отказа от ядерных испытаний.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".
"Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать международное сотрудничество, предпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний. Мир и безопасность - это высшие ценности, объединяющие все человечество", - написал он.
Последние новости
10:19
Фото
МЧС провело учения в воинской части Погранслужбы в ЛянкяранеПроисшествия
10:16
СМИ: Иран на следующей неделе намерен утвердить план выхода из ДНЯОДругие страны
10:11
"Общественному телевидению и радиовещанию" исполняется 20 летМедиа
10:11
Фото
Азербайджан и Уганда обсудили перспективы сотрудничества в аграрной сфереФинансы
10:09
Поджигатель поля в Шабране оштрафован на 400 манатовПроисшествия
10:06
Азербайджанская нефть подешевела до $69,31Энергетика
10:04
Устроивший пожар в Шамахы привлечен к ответственностиПроисшествия
09:51
Дорожная полиция призвала к соблюдению правил дорожного движения свадебными кортежамиПроисшествия
09:38