    Токаев призвал мир к ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний

    В регионе
    • 29 августа, 2025
    • 09:20
    Токаев призвал мир к ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал мировое сообщество укреплять мир и безопасность, а также добиваться ядерного разоружения и отказа от ядерных испытаний.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

    "Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать международное сотрудничество, предпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний. Мир и безопасность - это высшие ценности, объединяющие все человечество", - написал он. 

    Лента новостей