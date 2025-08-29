    İlham Əliyev futbol təhsil Türkiyə

    Tokayev dünyanı nüvə silahlarından imtina etməyə və nüvə sınaqlarından çəkinməyə çağırıb

    Region
    • 29 avqust, 2025
    • 09:30
    Tokayev dünyanı nüvə silahlarından imtina etməyə və nüvə sınaqlarından çəkinməyə çağırıb

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev dünya birliyini sülh və təhlükəsizliyi gücləndirməyə, həmçinin nüvə silahlarından imtinaya və nüvə sınaqlarından çəkinməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Xalqımız atom silahı sınaqlarının ən ağır nəticələrinin qurbanı olub. Bu faciə təkrarlanmamalıdır. Gələcək nəsillər naminə biz sülhü möhkəmləndirməli, beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirməli, nüvə silahlarından imtina və nüvə sınaqlarından çəkinmək üçün səylər göstərməliyik. Sülh və təhlükəsizlik - bütün bəşəriyyəti birləşdirən ali dəyərlərdir", - o yazıb.

    #Kasım-Jomart Tokayev   #nüvə   #Qazaxıtsan  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Токаев призвал мир к ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний

    Son xəbərlər

    10:09

    III MDB Oyunlarına hazırlıqla əlaqədar yanğın təhlükəsizliyi müzakirə olunub

    Hadisə
    10:04

    "Milan" "Roma"nın hücumçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Futbol
    09:58

    "Karvan-Yevlax"ın futbolçusu milliyə dəvət alıb

    Futbol
    09:56

    Kolleclərin boş qalan plan yerləri üzrə ixtisas seçimi başlayıb

    Elm və təhsil
    09:56
    Foto

    Bakının Məmməd Rahim küçəsində təmir işlərinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    09:52
    Foto

    FHN Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsində təlim keçirib

    Hadisə
    09:48

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:46

    İctimai Televiziya 20 yaşını qeyd edir

    Media
    09:44
    Foto

    Azərbaycan Uqanda ilə aqrar sahədə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti