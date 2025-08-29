Tokayev dünyanı nüvə silahlarından imtina etməyə və nüvə sınaqlarından çəkinməyə çağırıb
- 29 avqust, 2025
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev dünya birliyini sülh və təhlükəsizliyi gücləndirməyə, həmçinin nüvə silahlarından imtinaya və nüvə sınaqlarından çəkinməyə çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Xalqımız atom silahı sınaqlarının ən ağır nəticələrinin qurbanı olub. Bu faciə təkrarlanmamalıdır. Gələcək nəsillər naminə biz sülhü möhkəmləndirməli, beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirməli, nüvə silahlarından imtina və nüvə sınaqlarından çəkinmək üçün səylər göstərməliyik. Sülh və təhlükəsizlik - bütün bəşəriyyəti birləşdirən ali dəyərlərdir", - o yazıb.
