Токаев приветствует решение Ирана отказаться от атак на соседние страны
В регионе
- 07 марта, 2026
- 13:55
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении Временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны.
Как передает Report, об этом написал пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении Временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны. Президент Казахстана считает данное решение важной мерой, направленной на смягчение напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Последние новости
14:19
ВСУ уничтожили пункт запуска "Шахедов" в Донецком аэропортуДругие страны
14:15
В Риме пройдет ифтар с участием шейхульислама Пашазаде и кардинала ПаролинаРелигия
14:11
Фото
Еще двое граждан Нигерии эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:56
МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 76 преступленийПроисшествия
13:55
Токаев приветствует решение Ирана отказаться от атак на соседние страныВ регионе
13:39
Федор Вениславский: Иран пытается втянуть другие страны в войнуВ регионе
13:13
ЦАХАЛ о последних ударах по Ливану: ликвидированы командиры "Сил Радван"Другие страны
13:02
В Индии подняли цены на сжиженный газ из-за кризиса на Ближнем ВостокеДругие страны
12:50