    Токаев приветствует решение Ирана отказаться от атак на соседние страны

    В регионе
    • 07 марта, 2026
    • 13:55
    Токаев приветствует решение Ирана отказаться от атак на соседние страны

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении Временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны.

    Как передает Report, об этом написал пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

    "Глава государства Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении Временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны. Президент Казахстана считает данное решение важной мерой, направленной на смягчение напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

    Tokayev İranın qonşu ölkələrə hücumlardan imtina etmək qərarını alqışlayır
    Tokayev welcomes Iran's decision to halt attacks on neighboring countries
