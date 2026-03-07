Токаев приветствует решение Ирана отказаться от атак на соседние страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении Временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны.

Как передает Report, об этом написал пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении Временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны. Президент Казахстана считает данное решение важной мерой, направленной на смягчение напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.