    • 08 апреля, 2026
    • 09:28
    Токаев приветствовал соглашение о полном прекращении огня на Ближнем Востоке

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

    "Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира", - написал он в соцсетях.

    В заявлении подчеркивается, что данное соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт.

    Токаев выразил надежду на долгосрочный характер достигнутой договоренности о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств.

    Tokayev Yaxın Şərqdə tam atəşkəs və barışıq razılaşmasını alqışlayıb

