Токаев приветствовал соглашение о полном прекращении огня на Ближнем Востоке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

"Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира", - написал он в соцсетях.

В заявлении подчеркивается, что данное соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт.

Токаев выразил надежду на долгосрочный характер достигнутой договоренности о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств.