Токаев приветствовал соглашение о полном прекращении огня на Ближнем Востоке
- 08 апреля, 2026
- 09:28
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.
"Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира", - написал он в соцсетях.
В заявлении подчеркивается, что данное соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт.
Токаев выразил надежду на долгосрочный характер достигнутой договоренности о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств.