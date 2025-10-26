Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В регионе
    • 26 октября, 2025
    • 17:41
    Трамп предложил провести саммит Центральная Азия – США 6 ноября в Вашингтоне

    Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров стран Центральной Азии принять участие в саммите "Центральная Азия – США", который состоится 6 ноября в Вашингтоне.

    Об этом сообщает казахстанские бюро Report со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана поблагодарил Трампа за приглашение и назвал инициативу проведения встречи своевременной и важной для развития сотрудничества между странами региона и США.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что разделяет основные цели внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа, в частности отстаивание традиционных ценностей на основе принципов здравого смысла, а также стремление американского лидера защитить мир и безопасность

