Трамп предложил провести саммит "Центральная Азия – США" 6 ноября в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров стран Центральной Азии принять участие в саммите "Центральная Азия – США", который состоится 6 ноября в Вашингтоне.

Об этом сообщает казахстанские бюро Report со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана поблагодарил Трампа за приглашение и назвал инициативу проведения встречи своевременной и важной для развития сотрудничества между странами региона и США.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что разделяет основные цели внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа, в частности отстаивание традиционных ценностей на основе принципов здравого смысла, а также стремление американского лидера защитить мир и безопасность