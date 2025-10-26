Tramp Vaşinqtonda "Mərkəzi Asiya-ABŞ" sammitinin keçirilməsini təklif edir
Digər ölkələr
- 26 oktyabr, 2025
- 18:21
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Mərkəzi Asiya ölkələrinin liderlərini 6 noyabrda Vaşinqtonda keçiriləcək "Mərkəzi Asiya-ABŞ" sammitində iştiraka dəvət edib.
"Report"un Qazaxıstan bürosu bu barədə "Akorda"ya istinadən məlumat verir.
Qazaxıstan Prezidenti dəvətə görə Trampa təşəkkür edib və görüşün keçirilməsi təşəbbüsünü region ölkələri ilə ABŞ arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün vacib adlandırıb.
Kasım-Jomart Tokayev Donald Trampın daxili və xarici siyasətinin əsas məqsədlərini, xüsusən də sağlam düşüncə prinsiplərinə əsaslanan ənənəvi dəyərləri dəstəkləməyi, eləcə də Amerika liderinin sülhü və təhlükəsizliyi qorumaq istəyini bölüşdüyünü qeyd edib.
