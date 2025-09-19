Токаев отбыл с визитом в США
19 сентября, 2025
- 08:58
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбыл с рабочим визитом в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом Report сообщает об этом со ссылкой на агентство "Казинформ".
В рамках визита Токаев проведет двусторонние переговоры с руководителями ряда государств и международных организаций.
Казахстанский президент также примет участие в круглом столе с участием представителей бизнеса США, проведет встречи с руководителями ведущих мировых компаний.
