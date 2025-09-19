Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Токаев отбыл с визитом в США

    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 08:58
    Токаев отбыл с визитом в США

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбыл с рабочим визитом в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Об этом Report сообщает об этом со ссылкой на агентство "Казинформ".

    В рамках визита Токаев проведет двусторонние переговоры с руководителями ряда государств и международных организаций.

    Казахстанский президент также примет участие в круглом столе с участием представителей бизнеса США, проведет встречи с руководителями ведущих мировых компаний.

    Qazaxıstan Prezidenti ABŞ-yə işgüzar səfərə yola düşüb

