Токаев отбыл с визитом в США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбыл с рабочим визитом в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Report сообщает об этом со ссылкой на агентство "Казинформ".

В рамках визита Токаев проведет двусторонние переговоры с руководителями ряда государств и международных организаций.

Казахстанский президент также примет участие в круглом столе с участием представителей бизнеса США, проведет встречи с руководителями ведущих мировых компаний.