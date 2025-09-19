Qazaxıstan Prezidenti ABŞ-yə işgüzar səfərə yola düşüb
Region
- 19 sentyabr, 2025
- 08:49
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında işində iştirak etmək məqsədilə ABŞ-yə səfərə gedib.
"Report" bu barədə "Kazinform"a istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, Tokayev səfər çərçivəsində bir sıra dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə danışıqlar aparacaq.
Prezident həmçinin ABŞ-nin iş adamları ilə keçiriləcək dəyirmi masaya qatılacaq, dünyanın aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşlər keçirəcək.
