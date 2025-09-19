İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Qazaxıstan Prezidenti ABŞ-yə işgüzar səfərə yola düşüb

    Region
    • 19 sentyabr, 2025
    • 08:49
    Qazaxıstan Prezidenti ABŞ-yə işgüzar səfərə yola düşüb

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında işində iştirak etmək məqsədilə ABŞ-yə səfərə gedib.

    "Report" bu barədə "Kazinform"a istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, Tokayev səfər çərçivəsində bir sıra dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə danışıqlar aparacaq.

    Prezident həmçinin ABŞ-nin iş adamları ilə keçiriləcək dəyirmi masaya qatılacaq, dünyanın aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşlər keçirəcək.

