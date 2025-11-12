Токаев: Объем торговли между Казахстаном и РФ планируется довести до $30 млрд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что стратегическая цель Казахстана и России довести объем взаимной торговли до $30 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом он заявил по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках визита в РФ.

По итогам 2024 года, товарооборот между двумя странами составил около $28 млрд, а за восемь месяцев текущего года превысил $17 млрд.

Накопленный объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана превысил $27 млрд. В 2024 году Россия стала крупнейшим инвестором Казахстана, увеличив капиталовложения до рекордных $4 млрд. Казахстанские инвестиции в РФ также растут - за последние 15 лет их общий объем достиг примерно $9 млрд.

В Казахстане действуют более 20 тысяч предприятий с российским участием - почти половина всех компаний с иностранным капиталом. Реализуется 175 крупных совместных проектов.

Стороны договорились и далее поддерживать высокий уровень деловых контактов и создавать благоприятные условия для ведения бизнеса. В этих целях утверждена Комплексная программа экономического сотрудничества до 2030 года.