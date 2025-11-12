Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Токаев: Объем торговли между Казахстаном и РФ планируется довести до $30 млрд

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 18:19
    Токаев: Объем торговли между Казахстаном и РФ планируется довести до $30 млрд

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что стратегическая цель Казахстана и России довести объем взаимной торговли до $30 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом он заявил по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках визита в РФ.

    По итогам 2024 года, товарооборот между двумя странами составил около $28 млрд, а за восемь месяцев текущего года превысил $17 млрд.

    Накопленный объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана превысил $27 млрд. В 2024 году Россия стала крупнейшим инвестором Казахстана, увеличив капиталовложения до рекордных $4 млрд. Казахстанские инвестиции в РФ также растут - за последние 15 лет их общий объем достиг примерно $9 млрд.

    В Казахстане действуют более 20 тысяч предприятий с российским участием - почти половина всех компаний с иностранным капиталом. Реализуется 175 крупных совместных проектов.

    Стороны договорились и далее поддерживать высокий уровень деловых контактов и создавать благоприятные условия для ведения бизнеса. В этих целях утверждена Комплексная программа экономического сотрудничества до 2030 года.

    Казахстан Россия торговля

    Последние новости

    18:19

    Токаев: Объем торговли между Казахстаном и РФ планируется довести до $30 млрд

    В регионе
    18:08
    Фото

    Открыт специальный курс медподготовки для военных спецназначения

    Армия
    18:05

    Джейхун Джалилов освобожден от должности премьер-министра Нахчывана

    Внутренняя политика
    17:57

    ОПЕК повысила прогноз роста добычи нефти в странах вне организации

    Энергетика
    17:55
    Фото

    Байрамов обсудил с послом Бангладеш предстоящие в Азербайджане международные мероприятия

    Внешняя политика
    17:43

    Канада расширила санкционный список в отношении России

    Другие страны
    17:39

    Казахстан и Россия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

    В регионе
    17:35
    Фото

    Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ДОПОЛНЕНО

    Внутренняя политика
    17:31

    Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

    Энергетика
    Лента новостей