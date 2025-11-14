Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Токаев: Объем сельхозпродукции Казахстана необходимо удвоить к 2030 году

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 13:09
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости удвоить объем валовой продукции сельского хозяйства к 2030 году.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом он заявил на втором Форуме работников сельского хозяйства.

    "За последние десять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза - с 3,3 трлн до 8,3 трлн тенге. До 2030 года мы должны еще раз удвоить этот показатель. Это вполне посильная для нас задача", - отметил Токаев.

    Президент подчеркнул, что Казахстан располагает огромными ресурсами: страна занимает 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место – по площади посевных угодий, однако их потенциал используется не в полной мере.

    По его словам, производительность труда в сельском хозяйстве за последние три года выросла на 37,3%, инвестиции в основной капитал АПК с начала года увеличились более чем на 20%, достигнув 790 млрд тенге.

    Казахстан сельское хозяйство Касым-Жомарт Токаев сельхозпродукция

