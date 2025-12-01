Токаев назначил Аиду Балаеву вице-премьером Казахстана
- 01 декабря, 2025
- 09:44
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Аиду Балаеву вице-премьером страны.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
"Указом главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем премьер-министра – министром культуры и информации Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
