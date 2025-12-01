Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Токаев назначил Аиду Балаеву вице-премьером Казахстана

    В регионе
    • 01 декабря, 2025
    • 09:44
    Токаев назначил Аиду Балаеву вице-премьером Казахстана

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Аиду Балаеву вице-премьером страны.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    "Указом главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем премьер-министра – министром культуры и информации Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

    Казахстан Касым-Жомарт Токаев новое назначение вице-премьер
    Aida Balayeva Qazaxıstan Baş nazirinin müavini təyin edilib
    Elvis

    Последние новости

    10:16

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    10:08

    Счетная палата проводит проверки в Министерстве культуры - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    10:05

    МИД Азербайджана поздравил Румынию с национальным праздником

    Внешняя политика
    10:00

    Названо количество ВИЧ-инфицированных в Азербайджане

    Здоровье
    09:59
    Фото
    Видео

    Установлена ​​личность пострадавшего при взрыве в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    09:50

    В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    09:44

    Токаев назначил Аиду Балаеву вице-премьером Казахстана

    В регионе
    09:43

    В поселке Баладжары возникнут перебои в подаче электроэнергии

    Энергетика
    09:30

    Доллар подешевел к другим мировым валютам в начале зимних торгов

    Финансы
    Лента новостей