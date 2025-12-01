Aida Balayeva Qazaxıstan Baş nazirinin müavini təyin edilib
Region
- 01 dekabr, 2025
- 09:54
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Aida Balayevanı ölkənin Baş nazirinin müavini təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan KİV-ləri məlumat yayıb.
"Dövlət başçısının fərmanı ilə Aida Balayeva Qazaxıstan Respublikasının baş nazirinin müavini - mədəniyyət və informasiya naziri təyin edilib", - məlumatda bildirib.
