Токаев: На референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящий референдум по внесению поправок в Основной закон (Конституцию) фактически станет голосованием за новую конституцию страны.

Как передает Report, об этом он сообщил на диалог-платформе сельских акимов в Астане.

"В законодательный орган должны прийти по-настоящему квалифицированные и опытные специалисты. Наша цель – создать профессиональный Парламент. Количество поправок в Основной закон может быть очень большим. Поэтому не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую конституцию", - подчеркнул президент.

Токаев отметил, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу парламента. По его словам, в новом однопалатном парламенте не будет президентской квоты - все депутаты должны будут избираться в едином порядке.

Он также рассказал о планах по формированию новых комитетов, в частности по цифровизации и развитию регионов, и о необходимости тщательной проработки всех предложений специальной рабочей группой.