Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Токаев: На референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 14:00
    Токаев: На референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящий референдум по внесению поправок в Основной закон (Конституцию) фактически станет голосованием за новую конституцию страны.

    Как передает Report, об этом он сообщил на диалог-платформе сельских акимов в Астане.

    "В законодательный орган должны прийти по-настоящему квалифицированные и опытные специалисты. Наша цель – создать профессиональный Парламент. Количество поправок в Основной закон может быть очень большим. Поэтому не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую конституцию", - подчеркнул президент.

    Токаев отметил, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу парламента. По его словам, в новом однопалатном парламенте не будет президентской квоты - все депутаты должны будут избираться в едином порядке.

    Он также рассказал о планах по формированию новых комитетов, в частности по цифровизации и развитию регионов, и о необходимости тщательной проработки всех предложений специальной рабочей группой.

    Казахстан референдум конституция парламент президентская квота Касым-Жомарт Токаев

    Последние новости

    14:07

    Эшги Багиров: В 2025 году в интеллектуальных соревнованиях участвовало рекордное число учащихся

    Наука и образование
    14:01

    Двое армянских военнослужащих подорвались на мине в районе Вардениса

    В регионе
    14:00

    Токаев: На референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию

    В регионе
    13:50

    У жителя Гарадага изъято свыше 10 кг наркотиков

    Происшествия
    13:48
    Фото

    Переселившимся в село Хыдырлы семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:46

    ЦБА оштрафовал должностных лиц 2 компаний, оказывающих услуги по обмену валюты

    Финансы
    13:45

    Анар Багиров: В Азербайджане число адвокатов остается низким среди стран СЕ

    Внутренняя политика
    13:45

    В Южно-Сахалинске из-под завалов извлекли тело погибшего - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:42

    Дополнительные поступления в госбюджет от ARAS в 2025г превысили 300 тыс. манатов

    Бизнес
    Лента новостей